Météo du 10 juin : du soleil et de la chaleur toute la journée à Lyon

C'est l'été à Lyon. La chaleur s'installe pour plusieurs jours dès ce samedi, où les températures atteindront les 29 degrés dans l'après-midi.

©Tim Douet

Soleil, températures au-dessus des moyennes de saison et très léger vent du Nord : le temps sera beau et chaud ce week-end. Avec 21 degrés à 8 heures ce matin, le mercure attendra les 29 degrés autour de 17 heures, soit 5 degrés de plus que les normales de saison. Tout au long de la journée, un peu l'air amené par le vent du Nord rafraîchira légèrement la ville et soufflera à une vitesse de 15 km/h. Dans la soirée, les températures resteront très douces et seront comprises entre 28 et 19 degrés. Selon Air Rhône-Alpes, la qualité de l'air dans l'agglomération est bonne ce samedi, mais pourrait se dégrader d'ici à demain. Les capteurs installés dans plusieurs endroits de l'agglomération et dont les données sont récupérées permettent d'attribuer une note de 51. Pour rappel, un chiffre compris entre 0 et 20 indique une très bonne qualité de l'air, lorsqu'un chiffre de 100 et plus indique une qualité de l'air très mauvaise.