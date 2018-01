Météo du 10 janvier : journée de pluie à Lyon

Encore une journée de pluie ce mercredi à Lyon.

Benjamin Roure

Les averses ne seront pas soutenues, mais devraient s'étaler tout au long de la journée ce mercredi à Lyon. Météo France annonce des averses éparses entre 7h et 10h puis entre 13h et 19h. Des pluies qui s'arrêteront pendant la nuit. Côté températures, il fera 8°C au lever du jour sur Lyon et 11°C à la mi-journée. Dans la nuit, le mercure va tomber autour de 3°C.

Quant à la qualité de l'air, elle est jugée "bonne" par Air Rhône-Alpes, ce dimanche, à Lyon. L'observatoire lui attribue la note de 32/100 sur le barème national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.