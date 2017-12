Météo Fête des Lumières : pluie et neige ce vendredi 8 décembre à Lyon

Les averses de pluies et les éclaircies vont alterner dans la journée ce vendredi 8 décembre à Lyon. Des averses de pluie qui pourrait se transformer en neige entre 19h et 22h durant la Fête des lumières.

Benjamin Roure

Les averses et éclaircies vont se succéder tout au long de la journée ce vendredi à Lyon. Durant la journée la pluie se fera tout de même rare et peu abondante. Ce n'est qu'entre 19h et 22h que Meteo France prévoit l'apparition d'averses plus importante qui pourrait même se transformer en averse de neige. Côté températures, il fera 9°C au plus fort de la journée et 0°C dans la nuit.

La qualité de l'air est désormais jugée "bonne" par Air Rhône-Alpes. L'observation lui attribue la note de 24/100 sur le barème national Atmo. Pour rappel 0 correspond à une qualité de l'air excellente et 100 exécrables.