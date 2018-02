Le département du Rhône placé en vigilance jaune neige et verglas

Le département du Rhône ainsi que 9 autres départements de la région ont été placés en vigilance jaune neige et verglas par la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Benjamin Roure

La préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé sur son compte Twitter que le département du Rhône a été placé en vigilance jaune neige et verglas. Le Rhône n'est pas le seul département à avoir été placé en vigilance jaune dans la région puisque l'Ain, l'Allier, le Cantal, l'Isère la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Savoie et la Haute-Savoie. À Lyon des chutes de neige et de pluie sont attendues entre 19h et 4h du matin. Des chutes qui devraient s'arrêter ce mercredi matin avec le retour du soleil.