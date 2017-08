Le Rhône placé en vigilance orange pour orages violents, en soirée

La partie Est de la France a été placée en vigilance orange pour orages violents, par Météo France. De la grêle et de fortes rafales parfois supérieures à 80km/h sont attendues dans la soirée. L’alerte concerne 19 départements, dont le Rhône, qui devrait en finir avec la canicule ce jeudi.

Jeff Pachoud/AFP

Une vigilance orange en cache une autre. Après avoir subi une semaine caniculaire, les Lyonnais vont devoir se méfier des intempéries qui devraient atteindre le Rhône dans les prochaines heures. D’après Météo France, “des orages vont éclater en cours d'après-midi et soirée sur l'ensemble du Massif central et gagneront aussi le Beaujolais, la Bresse en début de soirée. D'autres orages devraient se former à partir du début d'après-midi sur la Bourgogne et gagner les régions du nord-est. Ils s'accompagneront de grêle et de fortes rafles de vent parfois supérieures à 80 km/h.”

Seul point positif : cet épisode pluvio-orageux devrait faire baisser le mercure en région lyonnaise et donc mettre fin à la canicule ce jeudi, même si Météo France annonce qu’il y aura encore “19 à 21 degrés en fin de nuit prochaine sur le Rhône”.

À noter que six autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par la vigilance orange aux orages : l’Ain, l’Allier, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.