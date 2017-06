Le Rhône placé en vigilance orange canicule

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange canicule ce lundi soir. La préfecture du Rhône a activé le niveau 3 (alerte canicule) du plan Canicule.

©Tim Douet

Ce lundi soir, Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange canicule, en raison d’un pic de chaleur qui va s'intensifier ce mardi et devrait durer plusieurs jours. Les températures minimales nocturnes ne descendront pas en dessous de 20°C et les maximales dépasseront 34°C.

En réaction, le préfet du Rhône a activé à compter de ce mardi 20 juin le niveau 3 (alerte canicule) du plan Canicule. “Le niveau 3 conduit l’agence régionale de santé et les acteurs locaux (maires, établissements de santé et médico-sociaux, services d’urgence et de secours…) à organiser la montée en charge du dispositif préventif et opérationnel pour la prise en charge des personnes vulnérables”, indique la préfecture.

Ces phénomènes de canicule devraient être de plus en plus récurrents. Selon une étude parue dans la revue Nature Climate Change le danger de canicule mortelle guetterait près d’un individu sur trois dans le monde aujourd’hui.