Le Rhône en vigilance orange neige et verglas, lundi 18 décembre

Météo France place le département du Rhône en vigilance orange pour lundi matin. Prudence.

Lyon sous la neige © Tim Douet

Mise à jour le 18/12/17 à 8h30 : les lignes de bus et le tram T4 ne circulent plus, les automobilistes sont invités à se reporter sur les lignes de transport en commun qui fonctionnent encore (lire ici).

Les Lyonnais se réveilleront-ils sous la neige lundi matin ? Peut-être bien, selon Météo France, qui vient de placer le département du Rhône en vigilance orange neige et verglas pour la matinée du 18 décembre.

La perturbation vient des îles britanniques, recouvre actuellement "un grand quart nord-ouest de la France" et va "envahir les départements du Rhône et de l'Ain en cours de nuit prochaine", selon Météo France. Qui décrit l'événement ainsi : "Les premiers flocons sont attendus en fin de nuit sur la région lyonnaise. Ils s'étendent rapidement à l'ensemble des deux départements du Rhône et de l'Ain aux premières heures de la matinée. Il neige ensuite modérément toute la matinée. La pluie remplace les flocons en fin de matinée."

Prudence donc lundi matin sur les routes, qui pourraient être verglacées. Si les automobilistes et les cyclistes risquent de faire grise mine, les enfants, eux, seront très certainement ravis de ce petit manteau blanc.