La météo du 9 septembre : un samedi sous la pluie à Lyon

L'automne lyonnais approche à grands pas. Ce samedi à Lyon, il ne fera pas plus de 17 degrés et la journée sera ponctuée de pluies régulières.

Benjamin Roure Pluie sur Lyon, octobre 2015

La journée s’annonce fraîche ce samedi à Lyon : la capitale des Gaules s’est réveillée sous une pluie fine et un ciel couvert. Les températures stagneront toute la matinée autour de 15 degrés. Pour sa part, le vent du sud soufflera à 25 km/h tout au long de la journée. Quelques éclaircies laisseront néanmoins poindre le soleil en début d'après-midi. Mais, dès 17h, les averses s’accentueront et ce jusqu’à la tombée de la nuit, la température oscillant faiblement entre 16 et 17 degrés. Entre 20h et 21h, le thermomètre chutera à 14 degrés, la faute au vent du nord-ouest qui soufflera à 30 km/h et aux pluies qui s'intensifieront encore. Mais la nuit devrait voir les précipitations disparaître, laissant la place au temps clair du dimanche à venir.