Débordements : Rhône et Saône en vigilance jaune à Lyon

Rhône et Saône sont en vigilance jaune à Lyon. Des débordements ont été constatés sur les berges du Rhône où la situation ne devrait pas empirer.

© Lyon Capitale Débordement du Rhône sous le pont Lafayette

Les fortes averses dues à la tempête Eleanor se font déjà ressentir à Lyon. Alors que Rhône et Saône étaient déjà a des niveaux élevés, ces précipitations ont largement fait monter des deux artères fluviales qui traversent Lyon. Concernant le Rhône, selon Vigicrues et la préfecture du Rhône: "Le niveau du Rhône à Lyon va continuer de progresser en raison des apports soutenus de l'Ain et du haut−Rhône avant de se stabiliser à la mi−journée". Ce matin, les berges du Rhône étaient en partie inondées, notamment au niveau du pont Lafayette et de la piscine du Rhône.

Concernant la Saône, Vigicrues estime que "le niveau de la Saône à Lyon va rester durablement élevé compte tenu de l'épisode de pluie observé ces derniers jours sur le bassin amont". Dans le département, les cinq tronçons surveillés (Saône de la Seille à Lyon, Saône à Lyon, Haut Rhône en aval de l’Ain, Bas Rhône en amont de l'Isère

Gier) sont actuellement en vigilance jaune synonyme de "risque de crue génératrice de débordements".