Météo du 29 avril: un début de week-end sous le soleil à Lyon

Des températures fraîches mais du soleil, voilà le programme à Lyon pour ce début de week-end de trois jours.

©Tim Douet

Au moins il ne pleut pas! Si les températures ne sont toujours pas optimales, les nuages et la pluie ne devraient pas intervenir ce samedi à Lyon. Le thermomètre affichera de 2°C à 12°C ce matin, pour un après-midi entre 14°C et 18°C au plus fort de la journée à 17h. Meteo France n'indique également pas de vent, si ce n'est en début de soirée.

Qualité de l'air

La qualité de l'air est considérée comme "bonne" ce samedi à Lyon. Atmo lui attribue une note de 38/100 sur son indice national (barème sur lequel 0 équivaut à une qualité de l'air dite "très bonne" et 100 "très mauvaise".