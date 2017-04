Météo du 23 avril: pas de nuages ce dimanche à Lyon

Dans la continuité de samedi, ce dimanche se déroulera avec un grand ciel bleu sur toute la journée. Si les températures restent similaires, le vent viendra faire son apparition.

Une belle journée pour aller voter! Météo France voit aucun nuage à l'horizon pour ce dimanche. Une fin de semaine venteuse en revanche, avec des rafales à 45km/h. Côté températures, le thermomètre va osciller entre 10 et 14°C ce matin pour atteindre 19°C cet après-midi, au plus fort de la journée, toujours sous un soleil éclatant.

Qualité de l'air

Si le temps reste fidèle à la journée d'hier, la qualité de l'air aussi. Aujourd'hui, Air Rhône-Alpes lui attribue une note de 51/100, l'équivalent d'une qualité de l'air "moyenne".

Rappel : Plus la note s'approche de 100, plus l'air est considéré comme pollué et de mauvaise qualité pour l'organisme. À l'inverse, plus la note est faible, plus l'air est propre.