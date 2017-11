Météo du 13 novembre à Lyon : pluie et éclaircies à Lyon

Après la grisaille de ce week-end, le soleil va faire un timide retour ce lundi à Lyon.

Benjamin Roure

Après un week-end gris et pluvieux, le soleil va faire un timide retour ce lundi à Lyon. En matinée, la grisaille va perdurer et quelques rares averses pourraient apparaître. Ce n'est qu'à partir de 13h que la couverture nuageuse va laisser poindre quelques éclaircies qui alterneront avec des instants de pluie. Le ciel devrait définitivement se dégager peu avant le coucher du soleil aux alentours de 16h. Une journée qui sera surtout marquée par le vent qui soufflera jusqu'à 60km/h. Côté températures, il fera jusqu'à 9°C aujourd'hui au plus fort de la journée et 1°C dans la nuit.

Concernant la pollution, Atmo Air Rhône-Alpes estime que la situation est très bonne avec une note de 17/100.