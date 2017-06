Météo du 11 juin: un dimanche d'élection très chaud

Les températures ne vont pas redescendre en cette fin de week-end.

@Tim Douet

Un très léger vent tout au long de la journée va permettre au thermomètre d'afficher 26°C dès 11h ce matin. Cet après-midi, le temps ira tutoyer la canicule. Il faudra compter 30°C à 14h, 33°C entre 17h et 20h, avec un grand soleil sans nuages. Des températures qui resteront au-dessus de 20°C durant toute la nuit.

Qualité de l'air

Une chaleur qui n'est pas étrangère à la qualité de l'air, qualifiée de médiocre aujourd'hui par Air Rhône-Alpes. Avec une note de 72/100, l'air de Lyon chute de 21 points par rapport à samedi (51/100). Pour rappel, Pour rappel, un chiffre compris entre 0 et 20 indique une très bonne qualité de l'air, lorsqu'un chiffre de 100 et plus indique une qualité de l'air très mauvaise. Une qualité de l'air qui devrait néanmoins s'améliorer dès lundi.