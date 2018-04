Manifestations, travaux : journée chargée sur les routes de Lyon

La journée est chargée sur les routes de la Métropole de Lyon en ce lendemain du lundi de Pâques. Des bouchons persistent sur les grands axes, à l'entrée et au sortir de la ville, alors que des manifestations viendront perturber le 7e arrondissement et la Presqu'île dans l'après-midi.

La grève nationale de la SNCF a peut être un rôle à jouer dans les bouchons de ce matin. À l'entrée et à la sortie du tunnel de Fourvière, la patience est de mise puisqu'il faut compter respectivement 3 et 5km de bouchons sur les deux tronçons. En direction de Lyon également, prévoir 2km de bouchons sur l'A450 entre Brignais et Pierre-Bénite. À hauteur de Chasse-sur-Rhône sur l'A47, le trafic se résorbe peu à peu même s'il faut encore composer avec 1km de bouchons. Du côté du périphérique nord, le trafic est lourdement ralenti en direction de Vaise et de Valmy. Dans l'Est lyonnais, le point noir de la circulation se situe du côté de Mermoz Pinel en raison des travaux de la future ligne de tramway T6. Enfin, dans le 3e arrondissement les travaux près du centre commercial de la Part-Dieu compliquent également la circulation. Si le trafic devait petit à petit se fluidifier tout au long de la journée sur les grands axes, le centre-ville sera bloqué dès 10h ce matin par une manifestation autour du cours Gambetta et de Garibaldi. À partir de 13h30, le secteur de Perrache pourrait être bloqué suite à une autre mobilisation. À 18h enfin, une troisième manifestation partant de la Place Bellecour viendra perturber la circulation de la Presqu'Île. Avec la grèves des trains qui est bien partie pour continuer sur plusieurs semaines, il faut s'attendre à des difficultés de circulation régulières sur la Métropole.