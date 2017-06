Manifestation antifasciste ce vendredi contre le squat du Gud à Lyon

Une manifestation antifasciste est prévue ce vendredi à 18h30 place des Jacobins, pour protester contre l’installation du Gud dans un squat créé pour “venir en aide aux Français les plus démunis”.

Immeuble squatté par le Gud (Lyon 2e).

Un rassemblement antifasciste est organisé ce vendredi à 18h30 place des Jacobins, pour protester contre l'installation du Gud dans un squat du 2e arrondissement. Comme nous l'écrivions ce mardi, le Gud a investi un immeuble 18 rue Port-du-Temple la semaine dernière pour "venir en aide aux Français les plus démunis". À travers un mouvement baptisé "Bastion social", ils souhaitent monter “un foyer pour les Français les plus démunis, car l’État ne fait absolument plus son rôle. Il applique la préférence étrangère plutôt que la préférence nationale.”

Le site Rebellyon, qui diffuse l'appel à manifester, invite "les forces progressistes" à rejoindre la manifestation face à "l’extrême droite qui prend ses aises, s’installe et étend son emprise jusqu’au centre des villes, se taille des royaumes dans les campagnes. À Lyon, elle se dote d’un vrai réseau de magasins, de salons de tatouage, de bars. Elle ne se cache pas de vouloir créer un véritable quartier nationaliste à Saint-Jean. Là-bas, les groupes Identitaires ne cessent de multiplier les provocations ainsi que les agressions".

Du côté de la préfecture, on assure "être très attentif à cette manifestation, comme c'est toujours le cas, pour que chacun puisse manifester, parce que c'est un droit, et pour qu'il n'y ait pas de problème". Dans le secteur de la place des Jacobins, des directeurs d'établissements scolaires ont demandé aux parents d'élèves de venir chercher leurs enfants plus tôt et d’"éviter de s'attarder aux abords de l'école" par précaution.