Lyon : une destination prisée pour la Saint-Sylvestre

Sur le site de comparateurs d'hôtel Trivago, les recherches de la part des touristes français placent Lyon à la 19 ème place des villes favorites pour célébrer la nouvelle année.

© Tim Douet Lyon la nuit.

Sur les 20 villes du monde sélectionnées selon l'intérêt porté par les utilisateurs du site Trivago, Lyon se place en 19 ème position, avant Bangkok en Thaïlande et juste derrière Madrid et Berlin. L'analyse du site prend en compte les recherches effectuées sur leur site entre le 1er janvier et le 27 novembre pour des réservations d'hôtel à la période de la Saint-Sylvestre. En tête du classement, c'est Paris et ses champs Elysée qui attire le plus, juste avant Londres, Amsterdam puis Barcelone. L'équipe du site a également calculé le budget moyen que sont prêts à dépenser les voyageurs pour une nuit d'hôtel pour célébrer le nouvel an : 178 euros en moyenne, soit 3 euros de plus qu'en 2015. La plupart des recherches de réservation seraient effectués environ un mois et demi à l'avance, dès la première quinzaine du mois de novembre.