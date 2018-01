Lyon : une cagnotte en ligne pour financer les travaux à Fourvière

Pour financer la construction d'un pavillon d'accueil dans le cadre du Nouvel élan pour Fourvière, la fondation Fourvière a besoin de 50 000 euros. Pour cela, elle en appelle aux contributions des Lyonnais.

Capture d'écran Les plans du futur pavillon d'accueil de Fourvière

Débutée il y a une vingtaine de jours, la campagne de financement participatif de la fondation Fourvière atteint ce samedi les 1 600 euros, loin de l'objectif fixé de 50 000 euros. Magaly Chatin, déléguée générale de la fondation, reste optimiste. "Nous l'avons lancée juste avant Noël, nous savions que ce n'était pas le meilleur moment. Mais je suis convaincue que nous allons y arriver". Une levée de fonds destinée à financer en partie la construction du pavillon d'accueil, un des nouveaux bâtiments prévus dans le cadre des grands travaux du "nouvel élan". 'Aujourd'hui, quand vous arrivez à Fourvière, il n'y a rien pour vous accueillir, regrette Magaly Chatin. Cet espace permettrait d'expliquer ce qu'il est possible de faire sur le site ou d'acheter des billets pour les visites" précise-t-elle.

Des binômes composés d'un bénévole et d'une personne handicapée

Guider et orienter les 2,5 millions de curieux qui font de Fourvière le site le plus visité d'Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas le seul objectif de ce pavillon. En partenariat avec l'ALGED (Association lyonnaise de gestion d'établissements pour personnes déficientes), la fondation Fourvière aimerait que les pèlerins et les visiteurs soient accueillis par un binôme composé d'un bénévole et d'une personne handicapée. "Nous avons fait des tests il y a quelques mois, qui se sont avérés très positifs", souligne Magaly Chatin.

Encore plus de 48 000 euros à récolter

Pour que ce projet devienne réalité et prenne la forme imaginée par la fondation Fourvière, la cagnotte doit réunir 50 000 euros avant le 5 février. Le budget total du "Nouvel élan pour Fourvière", auquel participent plusieurs collectivités, s'élève quant à lui à près de 20 millions d'euros. Les dons en ligne sont défiscalisés (un don de 50 euros revient à 17 euros) et engagent une contrepartie : polo, visite des toits, carte postale, médaille... Dans sa vidéo de promotion, la fondation tient d'ailleurs a rappeler qu'en 1872, ce sont les "dons des familles" qui ont permis la construction de la basilique Notre-Dame de Fourvière.