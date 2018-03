Lyon : un hommage officiel aux victimes de Trèbes ce 28 mars

Ce mercredi 28 mars à 11h30, devant le Veilleur de Pierre de la place Bellecour, le préfet de Région Stéphane Bouillon présidera une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de Trèbes et de Carcassonne.

© Tim Douet

À la suite des attentats de Trèbes et de Carcassonne, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône Stéphane Bouillon prendra la parole ce mercredi 28 mars pour rendre hommage aux quatre personnes décédées le 23 mars dernier. De nombreux élus accompagneront la cérémonie, qui se déroulera au Veilleur de Pierre de la Place Bellecour, à 11h30. Ainsi sont attendus des représentants de la mairie de Lyon, de la métropole, du Conseil régional et départemental, ainsi qu'un certain nombre d'élus et de parlementaires. Plusieurs membres des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et de la police nationale seront également présents.