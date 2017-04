Lyon: un flashmob pour se mobiliser face à l'autisme

Le palais de Justice s'éclairera de bleu ce dimanche soir pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À 18 heures 45, un flashmob sera réalisé devant les portes du palais par des associations et des familles de personnes atteintes d'autisme.

©Kevin Minions- Google street map Palais de Justice de Lyon

L'autisme, un handicap qui touche aujourd'hui entre 430 000 et 600 000 personnes en France et une personne sur cent dans le monde. À l'initiative de l'État du Qatar, la décision d'inscrire la journée du 2 avril comme la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme est adoptée en 2007 par l'assemblée générale des Nations Unies. Depuis, de nombreuses campagnes sont organisées chaque année à cette date pour sensibiliser la population à propos de l'autisme et des troubles du développement qui l'accompagnent. À Lyon, c'est le Palais de Justice qui sera le symbole de cette journée de mobilisation. À 18 heures 45, une mobilisation éclair - flashmob- se tiendra devant ses portes. Les familles de personnes atteintes d'autisme et des associations à l'initiative de cette action seront vêtus de bleu pour sensibiliser le grand public sur la question de l'autisme. Grâce aux actions de ces familles et associations, le gouvernement a mis en place trois "plans autisme" afin d'améliorer le diagnostic des personnes, mais également d'organiser le soutien des familles et de poursuivre les recherches. Une fois la nuit tombée, dès 20 heures 30 et jusqu'à minuit, le palais de Justice sera éclairé en bleu pour relayer une campagne instaurée par les Nations Unies : "Light it up blue". Dans le monde, plusieurs monuments emblématiques comme l'Opéra de Sydney, les chutes du Niagara, la tour Eiffel, l'Empire State Building ou la Tour du Caire seront aussi éclairés de bleu en soutien aux personnes atteintes d'autisme et à leurs proches.