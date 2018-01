Lyon : un don d’un million d’euros pour restaurer une église

L’église de Saint-Bruno-les-Chartreux s’est vue offrir un don pour le moins divin : près d’un million d’euros. Autour de la donation, un partenariat a été établi entre la ville de Lyon et l’organisme privé Saint-Irénée pour impulser le projet de refonte.

@Ville de Lyon Une des chapelles de l'église de Saint-Bruno-les-Chartreux

1 million d’euros, un montant pour le moins colossal, cela va sans dire. Pourtant, cette somme a été léguée à la fondation Saint-Irénée de Lyon, en vue de participer à la restauration de l’église de Saint-Bruno-les-Chartreux. Le mécène ? Il souhaite rester anonyme, selon les dires de l’organisme diocésain. Son don représente une bonne moitié du budget consacré à la reconstruction : 2 millions au total. Le reste sera scindé entre la ville de Lyon et l’état. Parallèlement, un partenariat public-privé a été établi entre la capitale des Gaules et la fondation Saint-Irénée qui mènera à bien les dernières réparations de l’édifice.

Des reconstructions depuis 1991

Le projet s’inscrit dans la future Convention Patrimoine Etat-Ville de Lyon, signée plus tard en 2018. Les travaux entrepris prendraient fin 2020, même si la reconstruction intégrale de l’église est fixée pour 2022. Pour l’instant, seules les façades frontales et latérales sont concernées par la donation. Il s’agirait principalement d’assainir la pierre noircie par les aléas du temps, une des nombreuses phases finales de la refonte des lieux. Depuis 1991 déjà, l’église classée au patrimoine mondial de l’UNESCO était sujette à des travaux. Dans les initiatives les plus récentes, cinq des dix chapelles du lieu ont été restaurées de 2014 à 2016.