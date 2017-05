Lyon : un 1er mai suivi par trois fois plus de personnes

La participation à la manifestation à Lyon pour la Fête du travail a triplé par rapport à l'année dernière.

©Mathilde Régis Le cortège au départ de la place Jean Macé, le 1er mai 2017

Marquée par l'opposition à la loi Travail en 2016 et par le scrutin du second tour de l'élection présidentielle cette année, la manifestation pour la Fête du travail aurait été suivie par 8000 personnes ce lundi selon la CGT. D'autres sources évoquent un chiffre de 5 500 personnes. Il y a un, l'appel des syndicats avait rassemblé entre 1 500 et 2000 personnes et s'était, comme cette année, tenu sous une fine pluie depuis la place Jean-Macé jusqu'à la place Bellecour. Une certaine tension était palpable du fait des heurts qui avaient éclaté quelques jours plus tôt entre les CRS et des manifestants contre la loi Travail. Cette année, le cortège s'est scindé en deux une fois arrivé sur la place Bellecour, vers 13 heures. Une manifestation sauvage a été lancée au départ de l'avenue Edouard-Herriot, suivie de près par les forces de l'ordre.