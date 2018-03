Lyon recule au classement mondial sur la qualité de vie

Quelles sont les villes où l'on vit le mieux ? Le cabinet Mercer a publié son classement 2018 des grandes villes du monde, classées selon leur qualité de vie. Coincé entre Paris et Londres, Lyon n'arrive qu'à la 40e position.

@ Sylvian Baudry La vue depuis le haut de la tour Incity

40e sur 231, Lyon affiche un score correct au classement Mercer des villes les plus agréables du monde. Juste devant Londres et juste derrière Paris, la capitale des Gaules se taille une place dans le top 50, même si elle a perdu un point par rapport à l'année dernière. Gestion de déchets, transports publics, sécurité… Le cabinet américain Mercer a passé au crible 39 critères pour établir son classement annuel, qui au-delà d'être un indicateur intéressant, sert surtout à calculer la rémunération des expatriés. "Les villes d'Europe de l'ouest continuent de surpasser le reste du monde sur le plan de la qualité de vie des expatriés" annonce d'entrée de jeu le groupe Mercer. En effet, le top 10 du classement ne comprend pas moins de huit villes de la zone, dont Vienne au sommet du podium pour la 9e année consécutive. On retrouve également plusieurs villes allemandes, comme Munich en 3e position ou Francfort à la 7e place, mais aussi trois villes suisses avec Zurich, Genève et Basel, respectivement à la 2e, 8e et 10e place du classement. En queue de classement, on retrouve des villes "en développement, dangereuses et en guerre" comme Bagdad ou Bangui respectivement en dernière et avant dernière position.