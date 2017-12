Lyon reçoit le 1er Prix européen des villes les plus accessibles

La ville de Lyon a reçu ce mardi le Prix 2018 des villes les plus accessibles. Un prix décerné par la Commission européenne à l'occasion de la Journée européenne des personnes handicapées.

© Eliot Lucas L’hôtel de ville de Lyon, côté place de la Comédie.

La ville française de Lyon a été récompensée ce mardi par le "Prix 2018 des villes les plus accessibles pour avoir placé l'accessibilité au cœur de sa vie urbaine" à l'occasion de la Journée européenne des personnes handicapées. Le prix a été décerné par la Commission européenne et vise "améliorer l'accessibilité de nos villes et de nos sociétés aux personnes handicapées, car c'est une nécessité absolue", a déclaré Marianne Thyssen, membre de la Commission chargée de l'emploi, des affaires sociales, des compétences et de la mobilité. "À Lyon, les bus publics sont accessibles à 100% et l'accès à la culture pour tous est par ailleurs garanti au moyen d'équipements accessibles présents dans les bibliothèques, tels que des liseuses, des lecteurs de livres audio et des loupes d'écran. La ville a aussi développé des outils numériques destinés aux personnes handicapées", a souligné la Commission.

De son côté, Georges Képénékian, le maire de Lyon, s'est "félicité de l’attribution du 1er Prix européen de l’Accessibilité (Access City Award 2018) à la Ville de Lyon, candidate pour la première fois cette année. Cette récompense, qui place Lyon au 1er rang des villes européennes, vient conforter les bonnes performances de Lyon en matière de qualité de vie, soulignées ces derniers mois dans plusieurs classements".

"Thérèse Rabatel, Adjointe déléguée à l’Égalité femmes-hommes et aux Personnes en situation de handicap, qui représentait Lyon à cette cérémonie, a salué l’engagement de la Ville et le travail de l’ensemble des agents de toutes les directions - petite enfance, éducation, culture, travaux - récompensés pour leur mobilisation en faveur de meilleures pratiques en matière d’accessibilité urbaine aux personnes en situation de handicap", a-t-il ajouté.

"Cette politique volontariste nécessite un investissement de 40 millions d’euros entre 2016 et 2024 pour rendre accessible l’ensemble des établissements de la Ville: mairies, établissements culturels, crèches, écoles, équipements sportifs, parcs, jardins, etc. La mise en place d’actions spécifiques apporte des solutions concrètes aux personnes en situation de handicap : dans le domaine de l’accueil en crèche et en école pour les enfants porteurs de handicaps, dans le périscolaire et Divertisport, pour la formation des agents d’accueil, présence d’interprètes en langue des signes lors de conférences tout public, édition en braille et en audio de Lyon Citoyen, livres adaptés pour enfants et adultes en gros caractères, aménagement de postes de travail, réalisation de campagnes de sensibilisation, numérique au service de l’accessibilité pour tous", a conclu le maire de Lyon.