Lyon : quelles commémorations pour la victoire du 8 mai 1945 ?

Dès 11 heures 15 et jusqu'à 13 heures ce lundi 8 mai 2017, près de 300 militaires défileront au parc de la Tête d'Or pour célébrer le 72e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

© MEHDI FEDOUACH / AFP

72 ans plus tôt, le général de Gaulle l’annonçait à la radio. "La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France". À Lyon comme dans la plupart des villes françaises, la population en liesse célébrait la nouvelle après avoir vécu six ans de conflit en Europe et déploré la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes. Depuis 1981, le 8 mai est consacré comme jour de fête nationale. Au lendemain du second tour de l’élection présidentielle en cette année 2017, la cérémonie commémorative au parc de la Tête d'Or sera présidée par le général de corps d'armée Pierre Chavancy et débutera à 11 h 15 à la porte des enfants du Rhône. Avant le défilé des troupes prévues à 12 heures 30, une cérémonie de remise de décorations ainsi que plusieurs allocutions sont prévues. À 13 heures, le traditionnel dépôt de gerbes s'effectuera à l'île du Souvenir du parc de la Tête d'Or. La cérémonie réunira au total près de 300 militaires, qui défileront avec l'accompagnement musical de la Musique de l'Artillerie de Lyon.