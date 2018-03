Lyon : que font les écrans, la drogue ou la méditation au cerveau ?

Dans le cadre de la semaine du cerveau coordonnée par la société des neurosciences, de nombreuses conférences sont organisées dans les bibliothèques de Lyon pour connaître les avancées de la recherche sur le fonctionnement du plus mystérieux des organes.

©Pixabay Image d'illustration

Les secrets du cerveau humain sont loin d'être percés. Pour connaître les grandes découvertes et sensibiliser le grand public à l'importance de la recherche sur le cerveau, la société des neurosciences coordonne dans toute la France la Semaine du cerveau du 13 au 17 mars. À Lyon, la bibliothèque municipale accueille les événements et commence fort avec La folle histoire des amphétamines : entre molécules de guerre, drogues et médicaments. Le Pr Luc Zimmer du centre de recherche en neuroscience de Lyon détaillera à la bibliothèque de la Part-Dieu ce mardi soir les nombreuses propriétés pharmacologiques des amphétamines et leurs "usages et mésusages au cours de l'histoire récente". Utilisées par les services secrets et les armées, les sportifs et les artistes, mais aussi responsables de morts dans les rues, les amphétamines peuvent être utilisées comme médicament, notamment en pédiatrie et en neurologie.

Conférence-débat le 13 mars de 18h30 à 20h à la bibliothèque de la Part-Dieu / Entrée libre limitée aux places disponibles (118)

Ecran et sommeil ne font pas bon ménage

Quelles sont les conséquences sur la santé d'une "mauvaise hygiène de lumière" ? La seconde conférence-débat de la semaine du cerveau à Lyon sera consacrée aux écrans le soir et au sommeil chez l'adolescent et le jeune adulte. Spécialiste des rythmes biologies, du travail posté et du décalage horaire, le chercheur à l'Inserm Claude Gronfier expliquera le rôle de la lumière comme synchroniseur de notre horloge biologique et de notre sommeil et les conséquences sur la santé que peut représenter un manque de lumière le jour et une quantité de lumière d'écrans la nuit.

Conférence-débat le 15 mars de 18h30 à 20h à la bibliothèque de la Part-Dieu / Entrée libre limitée aux places disponibles (118)

Regards croisés sur les addictions

Trois spécialistes viendront éclairer les lanternes à propos des addictions. Sont-elles des pathologies médicales ? Comment sont-elles marquées dans le cerveau ou sommes -nous dans une société addictive ? Des questions auxquelles tenteront de répondre le psychiatre et addictologue Benjamin Rolland, le neuroscientifique Eric Peyron et la docteure en philosophie Mélanie Trouessin.

Conférence-débat le 26 mars de 18h à 20h à la médiathèque du Bachut

Des ateliers sur les odeurs, la méditation et l'hypnose

En parallèle des conférences, plusieurs ateliers Sciences et santé sont organisés à Lyon pour la Semaine du cerveau, dont un à l'attention d'enfants. Mercredi à partir de 14h, l'équipe "Olfaction, du codage à la mémoire" du centre de recherche en neuroscience de Lyon organise des sessions de 20 minutes d'expériences ludiques. Les trois premières seront réservés aux enfants de 8 à 13 ans, puis quatre autres à l'attention des familles. Le but de ces expériences est de réfléchir à la manière dont les odeurs participent au lien avec le monde. Le samedi, un dernier atelier mené par l'équipe "dynamique de la cognition" : les chercheurs échangeront avec les participants sur les effets de la médiation et de l'hypnose sur le cerveau.

Atelier voir le monde au travers des odeurs et et voir les odeurs au travers du monde, le 14 mars à la médiathèque du Bachut

Atelier d'exploration des neurosciences, de la méditation et de l'hypnose, le 17 mars à la bibliothèque du 5e Point du Jour.