Lyon : opération de déminage terminée quai Jules-Courmont

Une opération de déminage est en cours près du pont Wilson après la découverte d'une voiture suspecte stationnée quai Jules-Courmont.

© Tim Douet

Une opération de déminage a eu lieu près du pont Wilson en fin d’après-midi à Lyon après la découverte d'une voiture suspecte stationnée au croisement de la rue Childebert et du quai Jules-Courmont. La police et les pompiers ont été les premiers à intervenir sur place pour boucler le périmètre avant l’arrivée des démineurs. Ces derniers ont procédé à une opération de déminage et le dispositif est désormais levé. L’alerte avait été donnée par des témoins qui avaient vu une bouteille de gaz sous une couverture dans le véhicule. Il s’agirait d’un simple oubli, selon la préfecture.

La circulation va donc pouvoir repartir. Durant l’opération, la préfecture du Rhône conseillait d'éviter le secteur et le quai Jules Courmont a été coupé dans les deux sens entre le pont Lafayette et le pont Guillotière, le pont Wilson a été fermé à la circulation et la sortie Lyon-centre sur l'A7 dans le sens sud-nord est aussi fermée.