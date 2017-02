Lyon : local vandalisé, un meeting n'aura pas lieu à Saint-Georges

La maison des passages de la rue Saint-Georges avait accepté la location d'une de leur salle au comité lyonnais du collectif du 19 mars pour que se tienne ce dimanche un "meeting contre le racisme, les violences policières, la hogra* et la chasse aux migrant-e-s". Pendant la nuit, la vitrine du lieu a été brisé à coup de marteaux et de pierres.

©Mathilde Régis Les organisateurs tentent de trouver une solution pour maintenir l'évènement

En arrivant ce dimanche matin à la maison des passages, le responsable ne peut que constater les dégâts : "trois grands coups, soit de marteaux, soit de caillasses ont été donnés pendant la nuit pour briser la vitrine et la porte d'entrée" déplore-t-il. La salle avait été réservée au nom de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, mais quelques heures avant la tenue de l'évènement, le responsable du lieu indique aux organisateurs que face aux dégâts matériels et aux risques d'affrontements avec l'extrême droite radicale, très implantée dans le Vieux-Lyon, il n'est plus possible qu'ils tiennent leur meeting dans cette salle. Déjà vendredi, la vitrine de la maison des passages avait été couverte d'autocollants "identitaires" et "anti-immigration". "Politiquement, il vaudrait mieux que nous tenions ce meeting ici" lance un jeune homme au groupe qui parlemente devant la salle. "La mairie PS de Vaulx-en-Velin a déjà refusé la tenue de notre évènement de peur de débordements" indique la responsable du comité lyonnais du 19 mars, qui précise que plusieurs intervenants ont fait le voyage depuis Paris ou Toulouse jusqu'à Lyon, comme Nacira Guénif Souleimani, professeur à l'université Paris-VIII pour s'exprimer sur "la gestion coloniale des populations d'origines postcoloniales" ou Julien Salingue, du Nouveau Parti Anticapitaliste et membre d'Acrimed, venu évoquer "le traitement médiatique des violences policières".

Pas de manifestation publique

©Mathilde Régis Les effectifs de police mobilisés pour éviter les affrontements

La police, présente en nombre sur les lieux pour éviter les débordements, laisse plusieurs choix aux organisateurs : "soit vous tenez ce meeting dans cette salle, soit vous en trouvez une autre, l'important est qu'il s'agisse d'un espace fermé et privé et pas d'une manifestation dans l'espace public". Si la préfecture a mobilisé de nombreux effectifs de police ce dimanche en prévision de possibles débordements ou affrontements - deux camions et plusieurs voitures - l'autorisation de manifester dans la rue n'a pas été accordé pour ce rassemblement et ne le sera pas. Après de nombreux appels, une solution est finalement trouvée : le meeting "contre le racisme, les violences policières, la hogra* et la chasse aux migrant-e-s" se tiendra à la maison de la Mésopotamie, dans le quartier de la Guillotière. La police assure aux organisateurs qu'ils seront présents pour sécuriser les abords du lieu, mais leur indique également que "la préfecture a été très claire : pas de manifestation sur le chemin".

* hogra : mépris en dialecte algérien