Lyon : les premiers PV à 60 euros sont déjà tombés

La ville de Lyon a fait le choix de passer le montant des amendes de stationnement de 17 à 35 et 60 euros en fonction des zones. Une application a commencé "sans période de tolérance", depuis le 1er janvier.

Clément Duffau Parcmètre à Lyon

Depuis le 1er janvier 2018, le montant des amendes a changé à Lyon. Et les PV commencent déjà à tomber. "Il n'y a pas eu de période de tolérance pendant les vacances, explique la ville de Lyon. Le dispositif est déjà en place, car comme c'était annoncé depuis mi-octobre, les amendes sont passées 17 euros à 35 euros en zone Tempo et 60 euros en zone Presto". La ville estime d'ailleurs avoir suffisamment communiqué sur le sujet depuis la première annonce : "Maintenant tout le monde doit savoir que la mesure s’applique. On a produit un document qui a été envoyé à tout le monde et des communications ont été faites à de très nombreuses reprises dans les médias et sur le site internet de la ville".

L’amende la plus chère de France

La nouvelle était annoncée de longue date : en 2018, les villes sont désormais libres de fixer le prix des amendes pour non-règlement de stationnement. Fixée à 60 euros dans les zones Presto, qui comprennent la Presqu’île et les grands boulevards, l'amende à Lyon est la plus chère de France. "Ce n'est pas vraiment la plus chère parce que ce tarif s'applique sur une journée. Dans certaines villes l'amende est moins élevée, mais peut être renouvelée toutes les 8 heures. Ça revient donc plus cher qu'à Lyon", veut tempérer la municipalité qui a choisi ce tarif "dissuasifs pour lutter efficacement contre la fraude et les voitures ventouses, et améliorer la rotation des véhicules". Actuellement, 3 visiteurs sur 4 ne paient pas leur stationnement ou dépassent la durée prévue et une place payante est utilisée par 8 véhicules contre 2 pour une place gratuite.

La ville de Lyon a aussi mis en place un nouveau système de paiement par smartphone, via l'application PayByPhone, pour payer à la minute ou plus, son ticket de stationnement et le réapprovisionner en temps réel en cas de retard. À ce titre, en cas de délais de stationnement dépassé, le montant tu ticket sera déduit du prix de l'amende (exemple : 35€ - 4€ = une amende de 31 €).