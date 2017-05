Lyon : les inscriptions pour la course "Sport Ensemble" sont ouvertes

Il est désormais possible de s’inscrire à la course "Sport Ensemble", organisée par Handicap International, le 2 juillet prochain au parc de Gerland de Lyon. L’un des objectifs de cet évènement est de collecter 100 000 euros pour les personnes handicapées et vulnérables à travers le monde.

© DR Course "Sport Ensemble"

Les inscriptions sont ouvertes pour participer à la course "Sport ensemble", au parc de Gerland de Lyon, le 2 juillet prochain. En solo, en binôme, ou par équipe de trois, cet évènement a vocation de collecter des fonds au profit de personnes handicapées. Les coureurs participeront au challenge "10 000 km et 100 000 euros", lancé par l’association Handicap International. Les dons seront destinés aux personnes handicapées et vulnérables dans les pays comme Haïti, l’Irak ou la Syrie, où opère l’association. En plus des courses, les inscrits auront accès au "village sport ensemble", qui proposera des activités de handisport comme du ping-pong fauteuil, du basket fauteuil ou encore du cécifoot.

Tarifs pour la course : à partir de 20 € le dossard

Inscriptions ici