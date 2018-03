Lyon : les horaires des manifestations pour les droits des femmes

Un rassemblement pour réclamer l'égalité salariale et lutter contre le harcèlement social et sexuel au travail va avoir lieu à 15h40 à Lyon avant une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles qui partira à 17h30.

©DR

Ce jeudi, de nombreux rassemblements vont avoir lieu à Lyon pour la "journée internationale des droits des femmes". Plusieurs associations féministes et syndicats ont lancé un appel pour manifester à 15h40 place de la Comédie. Un horaire qui n'a pas été choisi au hasard. Selon la différence de salaire, c'est l'heure à laquelle les femmes cessent d'être payées. À la fin de ce rassemblement, une autre manifestation contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes va partir de la Place de la Comédie à 17h30. Pour finir, toujours à 17h30, l’association Courir pour elles va investir la place Bellecour pour un cours de Zumba géant rythmé par plusieurs démonstrations de danse et un temps de prévention "Santé-sport".

De nombreuses autres actions de sensibilisation sur le sujet des droits des femmes ont lieu toute la semaine dans la ville.

