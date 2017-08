Lyon : les chantiers en cours dans la métropole avant la rentrée

La période estivale prenant fin, c’est au tour des pelleteuses de partir en vacances. Plusieurs travaux doivent se terminer pour la rentrée, ce qui promet une circulation un peu plus fluide. Récapitulatif des plus gros chantiers sur le point d’être bouclés.

Eliot LUCAS Travaux sur place des terreaux, été 2015

Dans le secteur Part-Dieu

Les travaux de chauffage urbain et de réseaux coupant la circulation rue des Cuirassiers, entre les rues Paul Bert et Desaix, prendront fin le 31 août.

La circulation, interdite rue Desaix (entre le boulevard Vivier Merle et la rue des Cuirassiers) pour cause de travaux de construction, pourra reprendre mi-septembre.

La circulation rue Lavoisier sera réduite jusqu’au 8 septembre à cause des travaux de chauffage urbain.

La rue Paul Bert promet également une circulation plus fluide, à la rentrée : des travaux à hauteur du boulevard Vivier Merle se termineront fin août et d’autres, compris entre les rues de la Bannière et Danton, prendront fin le 8 septembre.

À noter également que plusieurs travaux s’achèveront en septembre, boulevard Vivier Merle.

La fin des vacances rime aussi avec la fin des travaux concernant la ligne de bus C3, cours Lafayette. La circulation pourra ainsi reprendre dès septembre, pour la portion comprise entre le boulevard Jules Favre et l’avenue Thiers.

Sur le périphérique nord

Après six semaines d’interdiction de circulation à cause de travaux pour une mise aux normes des tunnels, le périphérique nord sera de nouveau ouvert la journée, à partir du 28 août. Des fermetures sont toutefois prévues la nuit à partir de 21 heures, à la fin du mois d’août et en septembre.

Dans le 2e arrondissement

Les travaux d’aménagement imposant une circulation à sens unique sur le cours Suchet se termineront le 15 septembre.

Dans le 5e arrondissement

Les travaux sur le réseau d’eau au niveau de la montée Saint-Barthélemy se termineront le 1er septembre. La circulation sera donc à nouveau possible, entre la place Saint-Paul et la place de l’Antiquaille.

Sur les ponts

La réfection du pont de Couzon se terminera le 25 août. Celle des ponts du Maréchal-Koenig et Kitchener-Marchand, le 1er septembre.

Dans la banlieue lyonnaise

À Vénissieux, les travaux d’aménagement de voirie réalisés boulevard Irène Joliot Curie, à hauteur de la rue Johannès Vallet, prendront fin le 30 août. La circulation ne sera donc plus réduite à partir du mois de septembre.

À Décines-Charpieu, la circulation, jusque là interdite en raison des travaux sur canalisation d’eau potable effectués avenue Jean Jaurès (entre les rues Anatole France et Wilson), reprendra début septembre. Du côté de la place Prainet, les travaux d’aménagement de voirie prendront fin le 30 août et la circulation ne sera donc plus réduite.

À Villeurbanne, la rue de la Soie sera à nouveau ouverte à la circulation à la fin du mois, car les travaux d’aménagement prendront fin le 25 août.