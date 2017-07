Lyon : les chantiers de l'été

Le départ de nombreux Lyonnais en vacances est l'occasion de mettre en place quelques nouveaux chantiers et de donner un coup d'accélérateur aux existants. Etat des lieux des travaux qui seront menés cet été.

Eliot LUCAS Travaux sur place des terreaux, été 2015

Les rives de Saône, au niveau de la construction du futur parking souterrain Saint-Antoine, seront le lieu de réductions ponctuelles de voies de circulation et de modifications du trajet piéton. Pour raccorder le réseau d’électricité, d'eau et de gaz, le chantier devrait déborder temporairement de sa zone habituelle : rue Chavanne, place d'Albon, quai Saint-Antoine, angle quai Pêcherie Saint-Antoine et rue Grenette. Jusqu'à la fin du mois d'août, plusieurs ponts seront fermés à la circulation pour être entretenus : le pont de Couzon Rochetaillée, le pont de l'Epargne et le pont du Maréchal Koening.

Raccordement du chauffage entre Perrache et Confluence

Depuis début juin et jusqu'au mois de septembre, le réseau de chaleur urbain se déploie à Confluence et dans le quartier Perrache Sainte-Blandine. Si aucun impact n'est à prévoir pour les piétons et le tramway T1, le cours Suchet sera en revanche réduit à une seule voie de circulation pour les voitures. Des panneaux indiqueront aux automobilistes les déviations à prendre. Toujours dans le quartier, les travaux de voirie de la rue Casimir Perier se poursuivent. La partie de la rue à l'Est de la presqu'île, du quai Perrache à la rue Smith, doit rouvrir le 17 juillet. Les travaux se concentreront ensuite jusqu'à la fin du mois d'août sur la deuxième partie de la rue, du cours Charlemagne à la rue Smith.

Le secteur de Part-Dieu en renouvellement

Le réaménagement de la rue Garibaldi et du cour Lafayette se poursuivent pendant l'été et une réduction de capacité des voies de circulation sera mise en place pour le réaménagement de l'avenue Georges Pompidou. Des travaux sur le réseau auront aussi lieu sur le boulevard Vivier Merle, de nuit jusqu'au 15 juillet, puis de jour jusqu'au 15 août. Une réduction de voie sera effective et une déviation mise en place. Jusqu'au 11 août, la rue des Cuirassiers sera fermée au niveau de la porte Sud du centre commercial, tout comme la rue Desaix jusqu'au 12 septembre.

C'est parti pour le prolongement du Métro B

Si le gros oeuvre du prolongement du métro B n'est pas prévu avant mars 2018, de nombreux travaux doivent être effectués sur les réseaux d'eau, de gaz, d’électricité, de télécoms, ou de vidéosurveillance. La rue de la République, le passage de la Ville, la rue Voltaire et la rue Martin seront les lieux de ces aménagements en amont du prolongement de la ligne B jusqu'à Saint-Genis Laval Hopitaux Sud.

Le boulevard périphérique nord fermé pendant 6 semaines

Du 15 juillet au 27 août, le boulevard périphérique Nord sera fermé à la circulation pour continuer la rénovation des systèmes de ventilation, de désenfumage, d'éclairage ou de vidéo surveillance du tunnel. Les itinéraires de substitution S10 et S11 seront indiqués par un signalement. La Métropole précise qu'exceptionnellement, la circulation sera maintenue sur la voie de droite du viaduc sur le Rhône en direction de Paris. En direction de Genève, le tunnel du quai Bellevue et le viaduc seront également accessibles aux automobilistes.

Pas de câble sous le futur tramway T6

Avant de raccorder avec une nouvelle ligne de tramway la station Debourg aux Hôpitaux Est, des travaux seront effectués cet été tout au long du tracé, d'une longueur de 6.7 kilomètres. Il s'agit de déplacer certains réseaux souterrains d'eau, de gaz, d’électricité ou télécoms pour éviter qu'ils ne se trouvent sous la plateforme du tramway pour éviter que le renouvellement de ces réseaux ait un impact sur le tramway lorsqu'il sera en service. Ces déplacements seront aussi l'occasion d'entretenir les réseaux qui présentent des défaillances.

Quatre nouvelles pistes cyclables

La voiture recule pour laisser place au vélo. Plusieurs voies automobiles vont être supprimées cet été pour laisser place à des pistes cyclables. Sur le quai Augagneur, dans le troisième arrondissement, l'expérimentation d'une piste cyclable bidirectionnelle menée depuis avril est un succès. Le chantier se poursuit donc pour être terminé au cours du mois d'août. À quelques coups de pédale de là, sur le Cours de la Liberté, un couloir de bus qui n'est plus utilisé sera transformé en bandes cyclables bilatérales dès le mois de septembre. Sur la grande rue de la Guillotière, une voie automobile sera supprimé pour aménager deux bandes cyclables entre le mois de juillet et d'août. Enfin, dans le 6ème arrondissement, trois pistes cyclables à double-sens seront réalisées rue de la Tête d'Or, rue Boileau et rue Montgolfier.