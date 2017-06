Lyon : le crayon privé de climatisation

Depuis début juin, le gratte-ciel situé dans le quartier de la Part-Dieu se voit privé de climatisation. La température dans les bureaux de la tour atteint les 30°C. Une situation difficile à vivre pour les employés.

© Tim Douet

Décidément, la canicule ne fait pas de cadeau. Cela fait désormais plus de trois semaines que les salariés de la tour de la Part-Dieu doivent s’acclimater à la panne du système de climatisation. Les températures extérieures avoisinant les 37°C n’arrangent absolument pas la situation, transformant les bureaux en four géant. L’immeuble héberge 53 entreprises, dont 1200 salariés, au total, une situation qui devient de plus en plus intenable au vu de la montée du mercure ces derniers jours.

Trouver un plan B

Afin d’améliorer leurs conditions de travail, plusieurs entreprises ont essayé de trouver des alternatives à cette situation. Les premières mesures ont été adoptées rapidement avec la distribution de bouteilles d’eau et la mise en place de ventilateurs. Malheureusement, cela ne suffit pas, il est impossible de rafraîchir les bureaux, car les fenêtres du bâtiment ne s’ouvrent pas… Face à cette incapacité de refroidir les lieux, certaines des entreprises ont tout simplement délocalisé leurs bureaux dans des endroits au frais. Quant à l’hôtel le Radisson Blu, également situé dans la tour, lui n’est pas inquiété par la situation. L’établissement ayant un système différent de celui des bureaux.