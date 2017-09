Lyon : le chef des pompiers reçoit la légion d'honneur

Lors de l'inauguration de la caserne de Lyon Confluence ce samedi, le chef des pompiers a été décoré.

DR

En présence du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, la caserne de pompiers de Lyon Confluence a été inaugurée en grande pompe samedi. Pour l'occasion, le colonel Serge Delaigue, directeur départemental des services d'incendie et de secours (Sdmis) et chef du corps départemental, a reçu la légion d'honneur des mains de l'ancien maire de Lyon. Il avait déjà été fait chevalier de la légion d'honneur le 20 mars 2007.

"Un réformation et un innovateur, apprécié et respecté"

Il est désormais promu au grade d'officier de la légion d'honneur par le ministère de l'Intérieur. À la tête des 1 200 pompiers professionnels du Rhône auxquels s'ajoutent 4 500 pompiers volontaires, Serge Delaigue connaît parfaitement les rouages du métier de sapeur pompier et ses évolutions. "Vous n'avez jamais cessé de vous engager au service de l'Etat. Vous êtes un réformateur et un innovateur, apprécié et respecté de vos hommes", a souligné Gérard Collomb.