Lyon : la statue d’Amphitrite de retour sur la fontaine Bartholdi

La statue d’Amphitrite de la fontaine Bartholdi, place des Terreaux, a été reposée ce mardi.

© Tim Douet Repose de La statue d'Amphitrite de la fontaine Bartholdi

La statue d'Amphitrite, élément majeur de la fontaine Bartholdi, a été reposée ce mardi place des Terreaux. La fontaine de la place fait l'objet d'une restauration totale et avait été déposée le 9 juin 2016. Le coût des restaurations est de 3,58 millions d'euros et le chantier devrait se terminer fin novembre pour une réouverture de l'élément emblématique de la place pour la Fête des lumières 2017. D'ici là, la repose totale sera terminée dans les prochaines semaines. Mais la Fête des lumières ne signifiera pas la fin des travaux puisque des finitions sur l'éclairage et les effets d'eau auront lieu jusqu’en février 2018.