Lyon : la météo perturbe le dernier soir de la Fête des Lumières

Trois installations de la Fête des Lumières ne seront pas présentées ce dimanche soir en raison des conditions météorologiques.

© ville de Lyon Un Météore sur le centre nautique Tony-Bertrand.

Les Lyonnais qui attendaient le dernier soir pour se rendre à la fête des Lumières seront peut-être déçus. En raison de fortes rafales du vent du Sud et de la pluie, trois installations ne se rallumeront pas ce soir. C'est le cas pour la présentation de l'installation "Météore" sur le centre nautique Tony Bertrand, mais également pour l'installation Genius Scala dans les Jardins de la Grande Côte et celle de la "pêche aux gouttes" place Louis Pradel (à retrouver en photos ci-dessous). Selon Météo France, les pluies ne seront pas battantes, mais seulement éparses au cours de la soirée. Un temps qui n'empêchera pas toutes les autres animations de s'éclairer dès 19 heures et jusqu'à 23 heures pour le dernier soir de l'édition 2017 de la fête des Lumières.

En raison des conditions météorologiques particulières, les installations suivantes ne pourront être présentées ce soir :

- METEORE (Centre Nautique Tony Bertrand)

- GENIUS SCALA (jardins de la Grande Côte)

- LA PÊCHE AUX GOUTTES (Place Louis Pradel) — Ville de Lyon (@villedelyon) 10 décembre 2017

© ville de Lyon Genius Scala dans les Pentes