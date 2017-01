Lyon : la fuite de gaz toujours en cours montée des Esses

Une fuite de gaz s’est déclarée ce lundi en bas de la montée des Esses, privant de gaz près d’un millier de foyers.

© Tim Douet

Une fuite de gaz s'est déclarée ce lundi soir dans la montée des Esses, dans le 4e arrondissement de Lyon. Une fuite qui n'a pour l'heure pas encore été réparée. Ce matin, l'entreprise GRDF indiquait que ses techniciens effectuaient “les réparations nécessaires afin de rétablir l'alimentation en gaz naturel”. Un peu moins de mille foyers sont actuellement touchés et ne sont plus fournis en gaz. Et six occupants de deux maisons ont été évacués de leurs logements de façon préventive.

Cette fuite de gaz a aussi des conséquences sur la circulation des bus. Les lignes 2 et 45 sont déviées dans les deux sens depuis hier. Direction Plateau/St-Rambert (L2) et Valdo (L45) l’arrêt “Les Esses” n’est pas desservi. Pour les deux lignes, les arrêts Quai-Gillet et Serin/St-Charles ne sont pas desservis dans les deux sens.