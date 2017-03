Lyon : la discothèque F&K devrait rouvrir ses portes

Les clubbeurs devraient se réjouir de la nouvelle. Le F&K, célèbre discothèque lyonnaise, devrait rouvrir ses portes prochainement.

Google Street View Le F&K se situe place Jules Ferry dans le quartier des Brotteaux à Lyon.

En février dernier, la sanction était tombée pour le F&K, mythique club électro du quartier des Brotteaux. Deux mois de fermeture administrative après un arrêté préfectoral. Mais les clubbeurs lyonnais n'ont finalement pas eu le temps de se trouver un nouveau repaire que la boîte de nuit rouvre déjà ses portes.

Depuis cette décision préfectorale, Marc Chabert, propriétaire de F&K, n'a cessé de clamer son innocence. Et le patron a finalement obtenu gain de cause : "Cette sanction, essentiellement fondée sur un rapport de police instruit à charge, reposait sur des faits qui ne nous étaient pas opposables et sur d'autres purement mensongers. Au vu des éléments fournis justifiant notre bonne foi, l'arrêté préfectoral a été abrogé", explique-t-il dans une lettre ouverte.

Des matraques et des gaz lacrymogènes

Parmi les faits retenus lors de cette instruction, la mort d'un jeune homme en octobre dernier à la sortie de la discothèque. À la suite d'une violente altercation entre deux groupes de jeunes ivres, un homme de 26 ans et originaire de la Drôme perdait la vie, après avoir été poignardé.

Et depuis quelques mois, la liste des incidents s'allonge. Le personnel de sécurité est accusé de violences envers la clientèle. Selon des témoignages, des coups matraques télescopiques et des jets de gaz lacrymogènes auraient été distribués. Les voisins dénoncent également des nuisances sonores à répétition.

Bien que la discothèque ait finalement pu rouvrir ses portes à la clientèle, des enseignements doivent être tirés de ces incidents. Selon Marc Chabert, une réunion de concertation entre mairie, pouvoirs publics, riverains et exploitants devrait être organisée afin d’améliorer la cohabitation entre les différents acteurs.

Reste à savoir si ces événements n'ont pas déjà entaché l'image de cet établissement, devenu au fil des années une scène incontournable du monde de la nuit lyonnaise.