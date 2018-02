Lyon : la Saône est en très lente décrue

Selon Vigicrues, le cours de la Saône amorce une lente descente depuis hier soir. Elle se situe pour l’instant aux alentours de 4.40 mètres.

© Tim Douet Crue de la Saône.

Des données récoltées de la station de Pont-la-Feuillée, les chiffres sont formels : le principal affluent du Rhône est en décrue à Lyon. La descente a déjà été amorcée hier, où le cours avoisinait les 4.60 mètres de haut. Effet decrescendo : la Saône se stabilise aux alentours de 4.50 mètres avant de redescendre de plus belle. A deux heures du matin, elle passe en dessous de la barre des 4.45 mètres, de là elle ne la dépassera pas. Pour l’instant, et ce depuis 7 heures, le cours se stabilise entre 4.43 et 4.42 – dernières données datant de 8h30.

Même constant pour la station de Mâcon. Des 5.70 mètres et quelques de la veille, le niveau d’eau est redescendu à 5.47 mètres à 9 heures.