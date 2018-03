Lyon fête ses 20 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO

À l'occasion de l'anniversaire des 20 ans du classement de Lyon au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville organise une série d'événements culturels qui débutent ce 22 mars. Conférences, visites guidées et expositions, le lancement sera marqué par l'inauguration de la fontaine Bartholdi.

© Tim Douet La Saône à Lyon

Il y a vingt ans, Lyon gagnait une reconnaissance culturelle internationale en obtenant son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Afin de fêter cet anniversaire, la mairie lance "une série d'évènements estampillés 20 ans UNESCO" qui se dérouleront entre le 22 mars et le 5 décembre. Au programme, promenades photographiques à la découverte du territoire lyonnais, expositions, conférences mais aussi le Lyon BD Festival ou l'inauguration du Grand Hôtel-Dieu. Pour le directeur d'Only Lyon, "Le regard du monde entier a changé", lorsque la ville a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. Cette année-là, le 5 décembre, ce sont 478 hectares de la ville qui sont estampillés du label UNSECO, soit près de 10% de Lyon. Immédiatement, la classification engendre une augmentation de la fréquentation touristique de 15% en un an. L'aspect patrimonial, mais aussi gastronomique de Lyon séduit au-delà des frontières, et cet engouement fait se professionnaliser le secteur touristique. Un secteur porteur à Lyon, puisqu'il représente près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et 40 000 emplois directs. Aujourd'hui, les élus et les associations font le bilan de cette inscription, qui a donné à Lyon une envergure touristique et patrimoniale internationale.