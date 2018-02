Lyon : deux nouvelles enseignes vont ouvrir l’aéroport Saint-Exupéry

Un point de vente Fnac et Travel and Co by Relay vont s’implanter dans les couloirs de l’aéroport Saint-Exupéry avant la période estivale.

© JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP Photo d'illustration

D’ici l’été prochain, un tandem de nouvelles enseignes rejoindra les rangs des offres commerciales de l’aéroport Saint-Exupéry, côté Terminal 2. Si la date précise d’ouverture n’a pas été communiquée, les deux boutiques, une Fnac et un Travel and Co by Relay, remplaceront une pharmacie – déménagée au Terminal 1B – et un complexe de restauration, le O’Picnic. La fin de l’année passée avait déjà entamé les premières mutations du “Square” dans le Terminal 2. Une boutique Casino et un Paul s’étaient greffés au panel de commerces encore grandissant. Un nouveau concept de fast-food en terrasse (500 m2) exclusif à l’aéroport devrait naître prochainement.