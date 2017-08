Lyon : combien d'animaux domestiques perdus en 2016 ?

Un minimum de 319 animaux domestiques a été perdu à Lyon au cours de l'année 2016 selon Le Progrès.

©PHILIPPE HUGUEN / AFP

319 animaux perdus à Lyon en une année. Ce chiffre annoncé par le Progrès est malheureusement à minima, puisqu'il concerne seulement les animaux qui ont été munis d'une puce d'identification ou tatoués par leur propriétaire. Les animaux domestiques les plus communs, à savoir les chiens et les chats, sont perdus par milliers en France. En 2016, plus de 24 600 chiens et plus de 36 353 chats ont été perdus. À Lyon, un arrondissement est beaucoup plus touchés que les autres : le 2e arrondissement. En effet, 31 chiens ont été perdus dans le bas de la presqu'île en 2016 sur les 67 chiens qui ont été déclaré perdus dans toute la ville. Sans surprise, les chats domestiques sont les plus nombreux à se perdre dans les rues de la ville. Ils étaient 252 déclarés perdus en 2016. Là encore, le 2e arrondissement de Lyon est le plus touché, avec 45 chats perdus, soit 18% du total. Dans le département du Rhône, près de 1000 chats et plus de 500 chiens ont été perdus en 2016.