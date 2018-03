Lyon : avant son ouverture l’Hôtel-Dieu recrute

Le nouvel Hôtel-Dieu ouvrira au public le 27 avril 2018, mais les recrutements pour les boutiques ont déjà commencé. Plus de 200 postes sont à pourvoir.

© Grand Hôtel-Dieu Grand Hôtel-Dieu

La date d’ouverture de l’Hôtel Dieu est programmée pour le 27 avril 2018. De nombreuses nouvelles enseignes s’installeront dans l'ancien hôpital entièrement restauré.

A l’aune de cette grande ouverture, les enseignes du futur Hôtel-Dieu recrutent. Plus de 200 offres emplois sont déjà disponibles. Les métiers de la restauration sont particulièrement recherchés. Ainsi, parmi les établissements qui doivent ouvrir prochainement le Buddah Bar, Miss Paradis, Wagama, recrutent des cuisiniers et hôtes de bar. Le Beefhouse recrute à lui seul plus de 70 personnes. Les offres sont à retrouver sur les sites de Pôle Emploi et la Maison de l’emploi de Lyon.