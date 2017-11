Lyon: après l'appel à témoins, la jeune femme disparue a été retrouvée

Alors qu'ils étaient sans nouvelle depuis plusieurs jours, les proches de Magalie Lavirotte sont aujourd'hui rassurés.

© DR La photo de la jeune femme disparue depuis le 27 octobre

Disparue depuis le 27 octobre dernier, Magalie Lavirotte a été aperçue plusieurs fois à Lyon cette semaine, sans pour autant que les policiers lyonnais puissent la conduire auprès de sa famille. La jeune femme vit habituellement dans le domicile de son père dans le Beaujolais et n'était pas rentrée après être allée faire la fête ce dimanche à Lyon. Sa santé psychologique étant fragile, ses proches se sont naturellement inquiétés et craignaient qu'elle ne fasse une mauvaise rencontre. Surtout que les policiers lyonnais avaient retrouvé son sac à main et son chien à la station de métro Bellecour. Finalement, c'est grâce à la vigilance de quatre étudiants de Villeurbanne que la jeune femme de 33 ans a été retrouvée. Magalie Lavirotte, qui avait vécu dans l'appartement aujourd'hui occupé par les étudiants, s'y est rendue ce jeudi à midi. Avec la circulation de l'appel à témoins sur les réseaux sociaux, les étudiants l'auraient immédiatement reconnu et l'auraient invité à manger. La jeune femme devrait être désormais prise en charge dans un hôpital de Villefranche après avoir passé plusieurs jours éloignés de ses repères habituels.