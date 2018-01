Lyon : 5 km de bouchons sur l'A46 après un accident de poids lourds

Le trafic a été fortement perturbé ce jeudi matin sur l'A46 après un accident entre deux poids lourds qui a occasionné 5 kilomètres de bouchons.

Un accident a eu lieu entre deux poids lourds ce jeudi matin vers 9h10 sur l'A46 entre les échangeurs de Saint-Symphorien d'Ozon et de Vénissieux. La circulation a été fortement perturbée sur l'autoroute pendant toute la durée des opérations de secours et d'évacuation des véhicules. L'autoroute A46 a été coupée en direction de Paris pour mettre en place ces opérations et nettoyer la chaussée. Le trajet a été dévié ce qui a engendré 5 kilomètres de bouchons, mais a depuis été totalement rétablie à annoncé Vinci autoroutes.