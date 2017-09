La Zombie Walk 2017 avait lieu ce samedi sur les pentes de la Croix-Rousse. L'occasion ou jamais de se faire poser une fausse hache sur le crâne ou se faire peindre une blessure immonde sur la joue.

Ici, on vient se faire maquiller, parfois en famille, prendre la pose pour les photos et surtout rire un bon coup. À la Zombie Walk, on joue à se faire peur, dans une ambiance de carnaval bon enfant. Le soleil de ce premier week-end d'automne n'était pas pour rien dans l'atmosphère festive et détendue qui régnait dans les jardins de la Grande Côte, sur les pentes de la Croix-Rousse. Florilège en images de zombies en liberté, avant leur descente en direction de la place Sathonay.

Benjamin Roure

