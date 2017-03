Tous à pied, à cheval et à vélo au salon du randonneur de Lyon

Pour sa onzième édition, le salon du randonneur se tiendra du 24 jusqu'au 26 mars 2017 à la Cité internationale / Centre des congrès de Lyon. Les randonnées sous toutes leurs formes et pour tous, voilà ce que l'on pourra y trouver.

Des visiteurs au salon du randonneur

Chaque année, les français sont de plus nombreux à pratiquer la marche comme sport ou loisir. Selon une étude "Les Français et le sport" de l’institut BVA de novembre 2016, la randonnée est le sport le plus pratiqué par les français. Aujourd'hui, ils sont plus de 18 millions à pratiquer la randonnée pour découvrir leur territoire ou en explorer de nouveaux. Pendant trois jours, plus de 350 exposants seront au rendez-vous pour permettre aux adeptes de la randonnée de faire le plein de bonne idée pour varier les plaisirs. Entre rencontres des professionnels de la filière, découverte des nouveaux guides et du dernier matériel disponible, le salon est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour les passionnés de marche à pied. L'année dernière, le salon lyonnais avait attiré 12 762 visiteurs en trois jours.

Rencontre avec des marcheurs exceptionnels

Cette année, les visiteurs pourront découvrir Jean-Paul Garcia, artiste et incroyable marcheur. Depuis 2010, l’aquarelliste arpente les chemins de Compostelle qu’il fixe en peinture et en photo. Aujourd’hui, l’artiste compte plus de 250 aquarelles et plusieurs centaines de photos qu’il présentera, lors du salon, dans quatre ouvrages.

En plus, de cette une promenade visuelle sur le chemin de Compostelle, les visiteurs pourront également rencontrer Laura Azenard, écrivaine et adepte de randonnée. Elle interviendra à travers plusieurs conférences pour transmettre un message d’espoir concernant l’arthrose – la phobie du marcheur –, qu’elle a vaincu et dont elle raconte les souffrances dans un livre intitulé : "Comment j’ai vaincu l’arthrose".