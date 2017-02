Que faire avec vos enfants à Lyon pendant les vacances d'hiver?

Tout le monde n'a pas la chance de partir skier pendant les vacances d'hiver. Alors Lyon Capitale a sélectionné pour vous quelques idées de sorties, pour ouvrir les enfants à d'autres horizons, bien au chaud.

Musique

Auditorium de Lyon

Des poules, des kangourous, des cygnes... Non, vous n'êtes pas au Parc de la Tête d'or, mais en plein "Carnaval jazz des animaux". Cette réinterprétation de l'oeuvre de Camille Saint-Saëns fait s'incarner des animaux par le son des instruments, pour plonger de manière ludique dans l'histoire du jazz. Un spectacle entre conte, lu par Sébastien Denigues, et concert de The Amazing Keystone Jazz Big Band.

A partir de 5 ans. Les 24 et 25 février. De 10 à 38 euros. Infos ici.

Cinéma

On Cartoon dans le Grand Lyon

Du 15 février au 5 mars 2017, le festival "On Cartoon dans le Grand Lyon" projette 17 films d'animation jeune public venues de Norvège, Suède ou encore de Pologne. L'occasion pour petits et grands de (re)découvrir le court-métrage "À deux, c'est mieux !", "La Grande course au Fromage" ou encore "Le voyage en ballon". Parallèlement, des ateliers et expositions autour des métiers du cinéma seront proposés au enfants.

À partir de 2 ans, dans les cinémas de la métropole de Lyon. Le programme est disponible ici.

Ciné-concert au Périscope

Connaissez-vous Nanouk l'esquimau ? C'est le héros d'un documentaire romancé de 1922, signé Robert Flaherty, qui raconte la vie des Inuits, avec des images exceptionnelles filmées dans le Grand Nord. Le musicien Romain Joubert mêle bruitages à base d’objets, voix, et instruments classiques, pour donner une nouvelle dimension sonore à ce film du patrimoine.

À partir de 6 ans. Le 22 février. 5 €. Détails ici.

Théâtre

Espace Gerson

"Range ta chambre!" Cette fois, l'ordre est donné sur scène par les comédiens de la troupe Kamelyon. Les enfants sont invités à découvrir cette pièce de théâtre accompagnés de leur doudou ou de leur jouet fétiche. Sur scène, pendant près de 45 minutes, les comédiens les font vivre à travers un spectacle improvisé.

À partir de 3 ans. Du 21 au 24 février. 8 €. Infos ici.

Petit Théâtre de Gadagne

Rien de tel qu'un spectacle de marionnettes pour donner vie à Jean Carotte, héros du livre jeunesse Ne m'appelez plus jamais mon petit lapin de Grégoire Solotareff. À travers ce classique de la littérature, le Théâtre des Marionnettes de Genève sensibilise le jeune public à la question des différences.

À partir de 4 ans. Le 23 février à 10h30 et 16h30 et le 24 février à 10h30. De 8 à 10 €. Infos ici.

Ateliers

Planétarium de Vaulx-en-Velin

© Planétarium de Vaulx-en-Velin

Et si vous fabriquiez votre propre fusée ? Bon, pas une géante, capable de vous emmener sur la Lune. Non, mais une fusée quand même, prête à décoller. Il suffit pour cela d'apporter une bouteille de soda vide et l'équipe du Planétarium vous montrera comment la transformer en engin spatial. Atelier sur réservation.

De 5 à 8 ans. Du 21 au 23 février, puis les 28, 29 février et 1er mars. 4 €. Détails ici.

Musée de l'imprimerie et de la communication graphique

S'initier à la technique de la taille-douce (pointe sèche sur plexiglas), réaliser un leporello (livre-accordéon) ou apprendre à recycler ses vieux journaux... D'une durée de deux ou trois heures, les ateliers du musée sont destinés aux enfants à partir de 6 ans.

Pour les 6-8 ans ou 9-13 ans. 8-10 €. Détails du programme ici (pages 23-24).