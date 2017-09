Ouverture de la chasse : 11 000 titulaires dans le Rhône

La saison de la chasse s’ouvre ce dimanche pour les 11 000 chasseurs du département.

KENZO TRIBOUILLARD / AFP Cartouchière de chasseur.

Les 11 000 titulaires du permis de chasse dans le Rhône retournent aujourd’hui traquer le gibier dans tout le département. Nouveauté de l’édition 2017, l’ouverture de la chasse est également marquée par un nouveau Schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) qui agit “pour la protection et la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats”, précise le document. Ce schéma, qui s’appliquera jusqu’en 2023, renforce de 161 mesures les précédents règlements concernant la sécurité, la gestion des espèces et des milieux, mais également la communication vis-à-vis de la chasse.

Autant de résolutions inédites que devront appliquer les nouveaux chasseurs, de plus en plus nombreux. Le nombre des candidats au permis de chasse a augmenté ces dernières années : de 291 en 2014, ils étaient 390 en 2015, et 430 l’an passé.

Le Rhône est un territoire de petit gibier, qui comprend les lièvres, les perdrix rouges et grises, les faisans, les bécasses, les lapins et autres cailles. Quant au gros gibier du département, celui-ci se compose principalement de sangliers et de chevreuils.

La saison de chasse se clôturera dans le Rhône le 28 février.