Lyon : ouverture des inscriptions pour le jeu de piste "StreetWars"

Il est aujourd’hui possible de s’inscrire, et ce jusqu’au 21 avril prochain, pour participer à l’événement "StreetWars", jeu de piste lyonnais qui commencera le 24 avril. Pour pouvoir participer, il est nécessaire d’habiter dans les communes du Grand Lyon et d’être majeur. Seul ou en équipe, l’objectif de ces trois semaines de compétition est d’être le dernier joueur en lice.

Les "Streetwarsiens" se verront alors proposer des événements leur permettant d’obtenir des avantages ou des immunités, comme une course gastronomique dans Lyon ou une chasse aux emblèmes au parc de la Tête d’or. Des inscriptions à ne pas rater, pour une expérience hors du commun.

Inscriptions ici : http://www.streetwarslyon.fr/site/inscription.html